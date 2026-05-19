In un mondo di dischi che chiedono attenzione a colpi di concept e metadati, “Life Imitates Art” fa la cosa più semplice: suona. Sembra registrato con l’idea che, prima o poi, qualcuno dovrà portarlo su un palco appiccicoso, davanti a un pubblico che non è disposto a fare sconti a nessuno. I The Stripp arrivano dal sottosuolo di Melbourne (terra che da decenni produce rock come se fosse un bene di prima necessità) e qui impastano hard rock di scuola australiana, Hi-energy rock’n’roll, nervo punk e una certa disciplina power-pop: canzoni da tre minuti che sanno quando entrare, quando mordere e quando lasciare il segno di un ritornello.

Pubblicato ufficialmente il 23 gennaio 2026, Life Imitates Art arriva grazie al sostegno di un’alleanza internazionale di etichette. L’edizione australiana è curata da Bottom of the Barrel, quella riservata al mercato statunitense è di Spaghetty Town Records. In Europa, la distribuzione è affidata ai veterani spagnoli di Ghost Highway Recordings e quelli svedesi della Beluga Records, mentre la francese Bad Reputation ne ha curato l’edizione in cd.

Formati nel 2019, i The Stripp (Bek Taylor, voce e chitarra ritmica, Jason Zeke, chitarra e cori, Matt Brown, basso e Andy Cass, batteria) sono il classico gruppo che cresce a vista d’occhio tra soundcheck, furgoni e concerti in cui la band deve conquistarsi ogni centimetro. Aver condiviso palchi con Supersuckers, ZEKE, Cosmic Psychos, Stiff Richards e Hard-Ons non è solo una riga di curriculum: spiega perché qui tutto è calibrato sul qui e ora. Le canzoni hanno il passo del live — entrano, colpiscono, si tolgono di mezzo — eppure mostrano una band che sta imparando a pensare in termini più ampi, senza perdere la sua indole da club.

Se il debutto del 2022, Ain’t No Crime To Rock’n’Roll, aveva la fretta e la fame del primo giro, qui si sente una band che ha imparato a far pesare ogni colpo. Le chitarre restano ruvide (garage, non boutique), ma l’immagine è più nitida: batteria e basso spingono come un vecchio V8, e sopra ci sono quei cori che odorano di pub rock e di spigoli proto-punk. Non c’è lucidatura inutile, piuttosto un’attenzione nuova alle pause, ai cambi di marcia, a quel mezzo secondo in cui un riff può diventare un gancio. È rock’n’roll classico nella grammatica, contemporaneo nell’urgenza.

Il guadagno principale è nella fiducia: il suono è più pieno, i ritornelli più sicuri, la scrittura più attenta ai dettagli. C’è, inevitabilmente, anche un rovescio: quando spingi così tanto su un’identità precisa, qualche passaggio può sembrare familiare, quasi per inerzia. Ma è un rischio che appartiene ai dischi di rock’n’roll fatti bene: la ripetizione diventa stile, e lo stile — quando è solido — diventa firma. Qui la firma è chiara e, soprattutto, credibile.

Il disco si presenta con “If You Want Me”, che parte come un pugno amichevole: riff compatto, voce in primo piano, ritornello disegnato per essere urlato da un tavolo traballante. Le successive “So Long”, che profuma di garage, e “Good For Me” che spinge a rotta di collo, tengono insieme immediatezza e mestiere: niente fronzoli, solo la sensazione che ogni giro di chitarra abbia una destinazione. “Murder Mobile” abbassa l’assetto e fa rombare il basso, con quell’ombra Lemmy Klimster che attraversa la canzone senza trasformarla in esercizio di stile. “Turn Back Time” porta dentro una vena più melodica (la linea è da power-pop ruvido, alla Joan Jett), mentre “Gotta Go” è un concentrato di urgenza: una fuga in avanti a colpi di downstroke e batteria dritta, il tipo di brano che sembra scritto per far ripartire il set quando la sala inizia a distrarsi. E poi c’è la scelta, tutt’altro che ornamentale, di chiudere idealmente il cerchio con una cover: “MF from Hell” dei The Datsuns, suonata come un omaggio a un’altra generazione di rock neozelandese/australe capace di fare casino con stile. In coda, “The End” chiude con un mezzo sorriso scuro, come quando le luci del locale si accendono e ti rendi conto di quanto hai sudato.

Non è un disco che pretende di cambiare le regole: preferisce ricordarti perché certe regole funzionano ancora. “Life Imitates Art” è compatto, sanguigno, spesso irresistibile quando aggancia il ritornello giusto; e, anche nei momenti più lineari, conserva quella qualità che distingue i bravi mestieranti dalle band vere: la sensazione che ogni pezzo nasca per spiegare, come meglio non si potrebbe, perché ultimamente l’Australia è diventata un terreno fertile per alcuni dei migliori gruppi punk rock contemporanei, dai The Chats e Amyl and The Sniffers ai Teen Jesus and the Jean Teasers. E i The Stripp non sono da meno.



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