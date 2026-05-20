C’è un posto dove il death metal diventa cosmogonia, i riff si piegano al tempo e lo spazio, e un album ti risucchia dentro per mesi. Quell’album si chiama Absolute Elsewhere, l’ultima creatura dei Blood Incantation, e il viaggio per metterlo al mondo è stato talmente epico da meritare un film. Anzi, un rito collettivo.

Il 20 maggio, per una sola notte, i maghi del death psichedelico di Denver si alleano con i templi del cinema alternativo Alamo Drafthouse per proiettare All Gates Open: In Search of Absolute Elsewhere, documentario che scava nelle viscere della creazione del disco che Heavy Consequence ha incoronato come miglior album metal del 2024.

Ma non sarà un semplice “dietro le quinte”. Il film è costruito come un’esperienza sensoriale totale: la colonna sonora è un tappeto ambient partorito dalla band stessa, e il pre-show da 20 minuti include il videoclip di “The Stargate” – uno dei due mastodontici brani dell’album. Roba da perdersi in una galassia di feedback e sintetizzatori.

I Blood Incantation, da veri maniaci del controllo creativo, hanno voluto spiegare a loro modo perché questa proiezione è necessaria:

“La creazione di Absolute Elsewhere è stato un processo monumentale – anni di lavoro, decine di persone – e vederlo continuare a espandersi ci riempie di umiltà. Siamo fanatici dei music documentary, quindi sapevamo che per raccontare tutto questo serviva uno sforzo titanico. Nell’estate del 2023 a Berlino, avere la troupe con noi durante le sessioni è stato un piacere puro. Hanno catturato prove, pre-produzione, collaborazioni con i nostri idoli musicali e le filosofie più intime dietro i suoni. All’inizio avevamo paura di ‘seppellire’ il doc nell’edizione deluxe 4 dischi, ma ora finalmente lo portiamo dove merita: al cinema. Con la colonna sonora su doppio LP e CD, e il film su Blu-Ray. Grazie ad Alamo Drafthouse per aver reso possibile questo evento.”

E già che ci siete, preparate il portafoglio: ci saranno magliette esclusive disegnate per l’occasione e una tiratura limitatissima del doppio vinile All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack) in “gold black ice”, comprensivo di Blu-Ray. Un pezzo da collezione per chi vuole portarsi a casa un frammento di quel buco nero creativo.

Chaya Rosenthal di Alamo Drafthouse commenta con entusiasmo:

“Siamo elettrizzati di portare qualcosa di veramente cosmico nei nostri cinema. Non capita tutti i giorni di sperimentare un’odissea death metal che ti espande la mente stando comodamente seduto in poltrona.”

Non è la prima volta che Alamo Drafthouse si lancia in partnership del genere: quest’anno hanno già ospitato i Gorillaz col loro The Mountain, The Moon Cave and the Sad God e i NOFX con 40 Years of Fucking Up. Ma il viaggio dei Blood Incantation promette di essere il più lisergico e pesante di tutti.



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