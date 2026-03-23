Dopo quindici anni di silenzio discografico, Tom Waits non si è certo ritirato a vita privata. Semplicemente, ha scelto un’altra forma d’arte per raccontare storie: il cinema. E il prossimo capitolo della sua carriera di attore si preannuncia imperdibile.

Lo ritroviamo nel nuovo film di Martin McDonagh, Wild Horse Nine, accanto a un cast da brividi: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey. Il trailer appena diffuso (guardalo qui sotto) ci restituisce l’essenza magnetica di un artista che, ogni volta che appare sullo schermo, cambia il centro di gravità della scena.

Ambientato negli anni Settanta, Wild Horse Nine segue le vicende di due agenti della CIA (Malkovich e Rockwell) coinvolti in un piano per rovesciare il governo cileno. La loro missione li porta fino all’Isola di Pasqua, dove fiducia e lealtà verranno messe alla prova. Waits interpreta il fratello del personaggio di Malkovich. “Non appena Tom appare in scena, c’è qualcosa di iconico e ipnotico in lui”, ha raccontato McDonagh a Vanity Fair.



L’uscita nelle sale è prevista per il 6 novembre.

Non è la prima volta che il regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri affida un ruolo al cantautore dalla voce graffiante: il primo incontro risale al 2012 con Sette psicopatici. Da allora, Waits ha collezionato apparizioni in film firmati dai fratelli Coen (La ballata di Buster Scruggs), David Lowery (Il vecchio e il fucile) e Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza). Più di recente, ha fatto ritorno nel mondo del suo storico complice Jim Jarmusch per Father Mother Sister Brother, antologia familiare presentata lo scorso anno.

Ma l’attesa per i suoi fan non riguarda solo il grande schermo. L’ultimo album in studio di Tom Waits, Bad as Me, risale al 2011, lo stesso anno della sua introduzione nella Rock & Roll Hall of Fame. Da allora, solo episodi sporadici: una cover di Blind Willie Johnson, la collaborazione con Marc Ribot in “Bella Ciao” nel 2018, e un silenzio prolungato.

Una piccola, grande eccezione è arrivata proprio nelle ultime settimane: Waits parteciperà al tributo a Shane MacGowan con un brano inedito, la sua prima registrazione in studio dopo otto anni. Un segnale che, forse, il vecchio Tom non ha ancora chiuso del tutto il capitolo musicale. Nell’attesa, ci godiamo questo nuovo tassello della sua carriera da attore, con la certezza che ogni sua apparizione resta un evento.



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