Grande successo a Napoli per la storica band Afterhours in occasione del tour celebrativo per il ventennale di “Ballate per Piccole Iene”, ristampato nella scorsa primavera in un’edizione speciale.

L’album, pubblicato nel 2005 da Mescal, raggiunse il secondo posto nelle classifiche italiane e fu distribuito anche nella versione inglese da One Little Indian, l’etichetta britannica di Björk. Il disco contiene brani con il tempo diventati classici della band milanese come Ballata per la mia piccola iena, Ci sono molti modi, Carne fresca, La vedova bianca.

La data di Napoli (23 luglio 2025), inserita nel cartellone dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest, fa parte di un tour estivo composto da 19 tappe che si concluderà il prossimo 13 agosto a Zafferana Etnea (CT) e che rappresenta un’occasione unica per rivivere il percorso musicale della band, che ha segnato profondamente la scena rock italiana grazie alla sua capacità di fondere rock alternativo e sperimentazione.

A Napoli hanno eseguito ben 36 BRANI, due set il primo tutto l’album integrale Ballate per piccole iene e poi il secondo con il meglio della loro discografia più omaggi a De Andrè e soprattutto Ozzy.

Per questo tour speciale, Manuel Agnelli si esibisce sul palco accompagnato da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria) a cui si aggiunge Giacomo Rossetti (basso, tastiere e percussioni) in sostituzione di Roberto Dell’Era oramai fuori dai giochi.

“Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per Piccole Iene’ – racconta Manuel Agnelli – continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è un po’ la magia del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove“.

Parafrasando una loro celebre canzone, da un loro concerto “si esce vivi e contenti”.



