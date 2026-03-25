Dopo oltre un decennio di assenza, i padri del nu-metal, i Korn, hanno finalmente rotto il silenzio. La band californiana ha appena annunciato un nuovo, imponente tour che toccherà Regno Unito ed Europa nel corso del 2026, e la notizia ha già mandato in fibrillazione i fan della prima ora e le nuove generazioni.

A poco più di un anno dalla loro performance monumentale al Download Festival 2025, Jonathan Davis e soci sono pronti a riversare tutta la loro rabbia e la loro malinconia sui palchi del vecchio continente. Un ritorno che profuma di leggenda, e che per l’Italia ha in serbo un’emozione speciale.

Il lungo viaggio europeo prenderà il via il 18 ottobre 2026 da Stoccarda, per poi attraversare Monaco, Colonia e Parigi. A seguire, sei attesissime date nel Regno Unito e in Irlanda, con tappe a Leeds, Birmingham, Newcastle, Manchester, Dublino e la mitica O2 Arena di Londra.

Ma è nel cuore del Sud Europa che si consumerà l’atto finale di questo pellegrinaggio sonoro. Le ultime battute del tour vedranno la band attraversare Amsterdam, Berlino, Praga, Vienna e infine varcare le Alpi per quello che si preannuncia come un evento imperdibile: l’unica data italiana.

Il 21 novembre 2026, i Korn saliranno sul palco di Milano (supportati dalla band Pixel Grip) per quello che sarà ufficialmente l’ultimo show del tour europeo. Un concerto che chiude un cerchio e che promette di essere un vero e proprio rito collettivo, un’opportunità unica per rivivere dal vivo i classici senza tempo di Follow the Leader e Issues, senza dimenticare i capitoli più recenti della loro carriera.

Cosa possiamo aspettarci da questa data tricolore? Sicuramente un setlist studiato per celebrare il loro immenso lascito, con quella miscela inconfondibile di groove pesanti, voci tormentate e atmosfere cupe che solo loro sanno creare.

L’attesa è finita. Segnatevi la data: 21 novembre 2026. I Korn tornano a scrivere un capitolo della loro storia dal vivo, e lo faranno proprio da qui, regalando al pubblico italiano il gran finale di un tour che promette di essere storico.



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