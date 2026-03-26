I Pulp hanno pubblicato in digitale il loro EP che fino a ieri era un’esclusiva su vinile 12″ per i tipi della Rough Trade. Il trio di brani, nato dalle stesse sessioni dell’album More – il primo del gruppo britannico dopo 24 anni – contiene due inediti e una cover di Johnny Cash. Tra i nuovi pezzi spiccano ‘Marrying For Love’, una canzone d’amore in chiave lounge, e ‘Cold Call On The Hotline’, dove Jarvis Cocker veste i panni di un narratore tragicomico in attesa di una risposta da una linea erotica (“Avevo sentito parlare di sesso telefonico, ma di impotenza telefonica questa è nuova anche per me”). L’EP include inoltre la versione cupa di ‘The Man Comes Around‘ di Johnny Cash, brano utilizzato in un momento chiave della serie ITV The Hack, ispirata allo scandalo dei phone hacking del 2011.



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<a href="https://pulpmusic.bandcamp.com/album/the-man-comes-around">The Man Comes Around by Pulp</a>