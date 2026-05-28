C’è un universo, là fuori, che gira attorno a un basso fretless suonato da qualcuno che sembra uscito da un circo psych-rock degli anni ‘70. E quel qualcuno è Les Claypool, che sta per scatenare l’ira funky degli dei del groove con il tour “Claypool Gold”. Sul palco, insieme ai suoi Primus, ci saranno anche gli psico-spaziali The Claypool Lennon Delirium e la leggendaria Fearless Flying Frog Brigade. Roba da brividi suonati con le dita.

Ma Claypool non è tipo da annunciare solo un tour. No. Lui ti tira fuori dal cilindro un EP. Si chiama “A Handful of Nuggs” – già disponibile in streaming – e arriverà in vinile il 22 luglio. Dentro, chicche rare: un’inedita title track dal futuro decimo album dei Primus (ancora senza nome, ma già si vocifera di un certo brano intitolato “The Ol’ Grizz”), una cover del “Holy Diver” di Dio cantata con l’incredibile Puddles Pity Party (il clown triste dalla voce d’oro), il delirante “Little Lord Fentanyl” del 2025 con Maynard James Keenan, e una versione live di “Duchess (and the Proverbial Mind Spread)” registrata al TD Pavilion di Philadelphia.

E noi di Freakout ci mettiamo del nostro: due varianti esclusive in vinile – “gold splatter” e “black & gold blend” – limitate a 500 copie ciascuna, disponibili per il pre-order nel nostro shop. Sì, proprio quelle che vuoi.

Nel frattempo, Claypool ha voluto elogiare pubblicamente gli Angine de Poitrine, una band math-rock microtonale canadese con tanto di pois e attitudine da incubo. A Bass Magazine ha dichiarato: “I Primus sono un gusto acquisito. Negli ultimi tempi, 40 persone mi hanno mandato sti ragazzi pensando fossero una sorta di derivazione dei Primus. Io lì ho pensato: geniale! Il mondo si sta finalmente adeguando alla roba che piace a me.”

Insomma, tra EP imperdibili, polpette sonore e un tour che sa di follia controllata, Claypool si conferma il grande burattinaio del groove alieno. Qui sotto tutte le date del tour, e sopra – se hai un giradischi e un cuore che batte in 7/8 – il link per lo streaming e per quell’esclusiva su vinile che non sai ancora di volere.



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