Si rinnova il tradizionale appuntamento di inizio/fine anno con la compilation in free download della Bureau B, label di stanza ad Amburgo e di proprietà di Gunther Buskies che da qualche anno ha portato avanti l’eroica operazione di ristampa degli introvabili del catalogo della leggendaria Sky Records di Günter Körber e Bruno Wendel, oltre a nuove produzioni dei vecchi eroi Kraut / Kosmische, album di potenziali attuali corrieri cosmici e addirittura collaborazioni intergenerazionali tra veterani e neo “krautrockers”.

L’etichetta della città anseatica per augurare un buon anno ai propri followers mette sempre a disposizione una raccolta con possibilità di download; quest’ultima edizione contiene ben venticinque tracce estratte dalle produzioni rilasciate dalla label nel 2018, ripartite in dieci nuovi album e quindici ristampe.

Durante la scorsa annata infatti hanno visto la luce i nuovi lavori dei Camera - “Emotional Detox”, dei Qluster di Hans-Joachim Roedelius – “Elemente”, oltre a Kammerflimmer Kollektief, Station 17, Die Wilde Jagd. Tra le riedizioni e raccolte di rarità si nota il blocco francese Richard Pinhas, Heldon e Fondation, oltre a quelle di “casa”: Tyndall, LAPRE e qualche sempreverde alla Dennis Young degli indimenticabili Liquid Liquid.

Meglio consultare la tracklist per un elenco più dettagliato…

www.bureau-b.com

www.facebook.com/bureaub

Autore: Luigi Ferrara

Bureau B – Best of 2018 – tracklist

1. Heiko Maile – Lampoldshausen (from the soundtrack to “Fly Rocket Fly”)

2. Richard Pinhas – Sur le theme des Bene Gesserit VI (from the album “Chronolyse”)

3. Camera – Super 8 (from the album “Emotional Detox”)

4. Tyndall – Großstadtgefühl (from the album “Reflexionen”)

5. Station 17 (with Andreas Spechtl) – Dinge (from the album “Blick”)

6. Silberstreif – Bei dir ist noch Licht (from the compilation “Sowas von egal”)

7. Schlammpeiziger – Ekirlu Kong (from the album “Damenbartblick auf Pregnant Hill”)

8. Die Wilde Jagd – Säuregäule (from the album “Uhrwerk Orange”)

9. Heldon – Back To Heldon (from the album “Electronique Guerilla”)

10. Tyndall – Unterwegs (from the album “Traumland”)

11. Qluster – Perpetuum (from the album “Elemente”)

12. Richard Pinhas – Rhizosphere Sequent (from the album “Rhizosphere”)

13. ALU – Mein verlor’nes Glück (from the album “Die Vertreibung der Zeit”)

14. Tyndall – Wolkenlos (Edit) (from the album “Sonnenlicht”)

15. Heldon – In the Wake of King Fripp (from the album “Allez Teia”)

16. Fondation – Souviens-toi (Edit) (from the album “Les Cassettes 1980–1983″)

17. Datashock – Hullu Gullu, wir liefern Shizz (from the album “Kräuter der Provinz”)

18. Heldon – Cotes de chachalot à la psilocybine (from the album “It’s Always Rock’n’Roll”)

19. Solarize – Escape (Edit) (from the album “Nachtwerk”)

20. Dennis Young – Steeple Chase (from the album “Synthesist”)

21. Tyndall – Jura (from the album “Durch die Zeiten”)

22. Heldon – Intermède & Bassong (from the album “Agneta Nilsson”)

23. Kammerflimmer Kollektief – Action 3: Thoughtless, Hamburg (from the album “There Are Actions …”)

24. Richard Pinhas – Home Ruitor (from the album “East West”)

25. Lapre – Zumla (from the album “Auferstehung”)