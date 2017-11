Il gruppo statunitense, guidato come sempre da Merrill Garbus, è in procinto di immettere sul mercato discografico il suo quarto lavoro sulla lunga distanza.

L’album, intitolato I Can Feel You Creep Into My Private Life, sarà disponibile a partire dal prossimo 19 Gennaio via 4AD.

Le tematiche dell’opera così sono state descritte dalla stessa leader della band “Sì, il mondo è un casino, ma ho cercato di guardare in profondità: come si manifestano in me, nelle mie attività ed interazioni quotidiane, tutti questi “-ismi” in cui viviamo?”.

Intanto è in circolazione il video del primo singolo Look At Your Hands. Buona visione.

La tracklist:

1 Heart Attack

2 Coast to Coast

3 ABC 123

4 Now As Then

5 Honesty

6 Colonizer

7 Look at Your Hands

8 Home

9 Hammer

10 Who Are You

11 Private Life

12 Free

www.tune-yards.com

www.facebook.com/tuneyards/