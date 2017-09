Nazoranai è il nome della super-band formata da Keiji Haino, Oren Ambarchi e Stephen O’Malley e se siete ancora pronti a tutto, allora sappiate che è stato annunciato il terzo album di questo spettacolare trio.

Naturalmente e sembra ovvio dirlo, la natura avanguardista dei tre, che hanno unito le forze già dal 2011 e che spesso a coppie è possibile trovarli anche in altre collaborazioni, non può che portare ad un’ondata di free improvisation e derive noise / neu-krautrock, con i crescendo, le esplosioni e i tappeti sonori, frutto spontaneo dell’estro sperimentale e votato all’improvvisazione pura dei componenti del combo e che si è già avuto modo di esprimere in album quali “Nazoranai” del 2012 e “The most painful time happens only once has it arrived already…?” del 2014.

La nuova produzione anche porta un titolo molto lungo: “Beginning To Fall In Line Before Me, So Decorously, The Nature Of All That Must Be Transformed“, è composta di due sole lunghe composizioni e sarà pubblicata attraverso la label statunitense W.25TH / Superior Viaduct, con data di rilascio pianificata per il prossimo 6 ottobre.

www.superiorviaduct.com

Autore: Luigi Ferrara

Tracklist

Part 1

Part 2