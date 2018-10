Sono dodici i brani che usciranno su cd, doppio vinile e formato digitale, il 16 novembre per la label Dead Oceans e che celebreranno ‘The Lillywhite Sessions’, storico bootleg live della Dave Matthews Band.

Ryley Walker, accompagnato dal batterista Ryan Jewell e dal bassista Andrew Scott Young, reinterpreta l’influente bootleg album del 2001 che per la critica è uno dei migliori capitoli della sterminata discografia targata Dave Matthews; un lavoro entrato nella legenda ma che non fu pubblicato in modo tradizionale ma reso disponibile per i fan solo come bootleg album online.

Ryley partendo dal suo amore per la celebre band della Virginia ha dato nuova vita ai brani di quel disco “segreto”.

Brani come ‘Busted Stuff’ ricordano il miglior Jim O’Rourke mentre ‘Digging a Ditch’ fa pensare ai Dinosaur Jr.

Con ‘The Lillywhite Sessions’ Ryley Walker ha realizzato si suo sogno di gioventù, reinterpretando e rendendo omaggio ad un album e una band che ha amato.

La tracklist:

1. Busted Stuff / 2. Grey Street / 3. Diggin’ A Ditch / 4. Sweet Up And Down 5. JTR / 6. Big Eyed Fish / 7. Grace Is Gone / 8. Captain / 9. Bartender 10. Monkey Man 11. Kit Kat Jam 12. Raven

https://deadoceans.com/news/ryley-walker-announces-the-lillywhite-sessions/

https://deadoceans.com/records/the-lillywhite-sessions/