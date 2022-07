I Wolf Alice stanno vivendo, meritatamente, il loro periodo magico: dopo il trionfo del loro terzo disco, senz’altro il loro più bel lavoro che li ha probabilmente candidati alla migliore band rock con voce femminile del momento, il 24 giugno è uscito sempre per etichetta Dirty Hits Blue Lullaby, l’EP di versioni semi-acustiche delle tracce di Blue Weekend. Questo disco dell’anno scorso, già numero uno nelle classifiche UK nel 2021, ha anche avuto una nomination al Mercury Prize, rendendo i Wolf Alice una delle pochissime band a ricevere questa nomination per ogni singolo disco fino ad ora emesso.

Per quanto l’EP contenga solo 5 versioni di altrettante tracce di Blue Weekend, anche Blue Lullaby si candida a essere un disco di strepitoso successo, e certamente al primo ascolto fa già capire quanto la band di Ellie Rowsell sia carismatica e, per quanto giovanissima, sappia il fatto suo in termini di melodica e di sound.

“Blue Lullaby è venuto fuori perché volevamo tirare al massimo alcune canzoni particolarmente emozionali di Blue Weekend e vedere se suonavano in modo diverso. Avevamo anche avuto un momento fantastico durante il tour del disco quando un coro ha cantato una nostra canzone, e perciò volevamo provare questa esperienza di nuovo su altre canzoni”.

Ed ecco che in aggiunta alle tracce acustiche dell’EP si può ascoltare anche una performance a band completa di Last Man on Earth con un coro e violini al Tonight Show di Jimmy Fallon, rintracciabile anche su You Tube.

I fan italiani poi, o anche chi semplicemente desidera scoprire questa band che è già al top in Inghilterra da anni, (“La migliore band in Bretagna” secondo IPaper, “Il Loro Miglior Album” per the Guardian, “La celebrazione di dieci anni di attività nel modo migliore possibile: creando un capolavoro” per il Sunday Times) potrà assistere il 25 luglio a Bologna, Casalecchio, come supporter di Harry Styles, o al Pala Alpitour di Torino il giorno dopo, o al Fabrique di Milano il 25 novembre.

Joff Oddie alla chitarra, Theo Ellis al basso e Joel Amey alla batteria costituiscono il complemento rock perfetto per la voce di Ellie, leader incontrastata e vocalist deliziosa della band, ed è con questo mix di dream pop, post rock e rock grintoso vero e proprio che hanno vinto anche agli inizi del 2022 il Brit Award come Best Group.

Chi ascolta Blue Lullaby capisce subito l’origine di tutti questi riconoscimenti: anche depurato da tutti gli effetti, i synth e le tastiere della versione completa, una canzone come Lipstick on the Glass assume una sfumatura perfetta, trasognata, così come How Can I Make it Ok? pare addirittura migliorare, non appena si sente il falsetto di Ellie non più in sottofondo come nella versione originale ma addirittura in primo piano. Last Man on Earth, poi, già un capolavoro assoluto di canzone dal sapore “classic rock” è qui revisionata in tutta la sua bellezza compositiva.

Quando una canzone è bella, legge della musica vuole che in ogni possibile versione e cover rimanga bella. Se serviva ancora un’altra prova di questo, i Wolf Alice l’hanno data con una sorta di cover di se stessi, che rivisita completamente le loro originali e le fa rivivere, di suono freschissimo e dolcissimo, grazie alla melodia pura e l’armonia della chitarra acustica arpeggiata. Da non perdere, come tutto quello fin qui prodotto da questi strepitosi ragazzi.

autore: Francesco Postiglione