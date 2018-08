Vinci due (02) biglietti per assistere allo speciale evento targato Pomigliano Jazz in Campania 2018.

Per la prima volta in assoluto i Baustelle si uniranno ad una vera e propria orchestra jazz. La ONJ – Orchestra Napoletana di Jazz, diretta dal maestro Mario Raja, dialogherà in alcuni momenti del concerto, ri-arrangiando alcuni brani del repertorio di capitanati da Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni). Con l’ausilio di una intera sezione di fiati verranno eseguiti i brani più recenti dei due volumi “L’amore e la Violenza”, e troveranno spazio sorprendenti rivisitazioni di “Le rane”, “La guerra è finita” o “Il Minotauro di Borges”.

Pomigliano Jazz in Campania presenta

Baustelle in concerto

ospite speciale Orchestra Napoletana di Jazz

diretta da Mario Raja

Mercoledì 5 settembre ore 20.30

Anfiteatro romano di Avella (AV)

PROGETTO SPECIALE – UNICA DATA IN ITALIA

