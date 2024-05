S’intitola “Ritual” il nuovo album di Jon Hopkins che verrà pubblicato dalla label Domino il prossimo 30 agosto. Dalla durata di 41 minuti la musica viene definita una “epica cerimoniale”. Per il producer inglese è il settimo album. L’ultimo album è stato “Music for Psychedelic Therapy” del 2021.

“Non ho idea di cosa faccio mentre compongo. Non so da dove venga e non so dove andrà la mia musica, né ha importanza. Io so solo quando finisce questo processo e non posso fare altro che procedere a tentoni fino alla fine per poi darne un fine e uno scopo. Ciò che mi è chiaro è che questo album ha la struttura di un “Rituale”. So cosa rappresenta per me per il pubblico probabilmente sarà diverso e per me è importante non scontati.” – ha raccontato Hopkins che aggiunge: “l’opera potrebbe essere uno strumento che portali nel mondo interiore di chi ascolta, per sbloccare cose nascoste e sepolte. Non sembra quindi “un album” ma più un processo da affrontare su se stessi. Allo stesso tempo sembra che racconti una storia. Forse è la storia di un processo che sto attraversando e che stiamo attraversando tutti. Forse è anche la storia della creazione, della distruzione e della trascendenza. Forse è la storia del viaggio dell’eroe archetipico: il viaggio dell’oblio e del ricordo.”



https://www.jonhopkins.co.uk/

https://www.facebook.com/jonhopkinsmusic

https://www.instagram.com/mrjonhopkins