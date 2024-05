Il singer-songwriter, chitarrista e producer inglese Richard Hawley pubblicherà il suo nono studio album. In This City They Call You Love uscirà il 31 maggio per la label BMG. La traccia “Prism in Jeans“, che segue il primo estratto “Heavy Rain”, è il classico brano dalla voce profonda e baritonale che da anni contraddistingue il nostro.



“Ho realizzato tre album di cui avevo già il titolo prima ancora di iniziare a registrare”, afferma Hawley. “Uno era Truelove’s Gutter. Un altro era Standing At The Sky’s Edge, un periodo in cui volevo scrivere musica più aggressiva e poi c’è questo”. Hawley aggiunge che “l’intenzione è fare un disco multicolore dove la voce è predominante”.

