Il 6 settembre il leggendario chitarrista britannico ex Pink Floyd David Gilmour pubblicherà, a distanza di 9 anni dal precedente Rattle That Lock, il nuovo album di inediti “Luck and Strange“, potete leggere il nostro special.

Cresce quindi l’attesa anche per il tour mondiale cha ccompagnerà questa nuova release discografica. Il tour partirà proprio dall’Italia con 6 date al Circo Massimo di Roma il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre e si preannuncia uno degli eventi live più attesi dell’anno. Le prevendite saranno attive dal 17 maggio.

All’interno del Circo Massimo verrà allestita un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere, una struttura che offrirà agli spettatori la possibilità di godere del concerto nella massima comodità, circondati da uno scenario mozzafiato.

Il resto della tournée si terrà a Londra nei giorni 09, 10, 11, 12, 14, 5 ottobre presso la Royal Albert hall; a seguire Los Angels nei giorni 29 e 30 ottobre presso l’Hollywood Bowl e infine il 05 e 05 novembre 2024 a New York presso il Madison Square Garden.

Tornando all’’album si sa che contiene otto nuovi brani, oltre a una splendida rielaborazione di “Between Two Points” dei Montgolfier Brothers, e si avvale della grafica e della fotografia del celebre artista Anton Corbijn. L’immagine di copertina dell’album, fotografata e disegnata da Anton Corbijn, è ispirata a un testo scritto da Charlie Gilmour per la canzone finale dell’album “Scattered”. Registrato nell’arco di cinque mesi a Brighton e Londra è stato prodotto da David e Charlie Andrew, produttore britannico che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Marika Hackman e ALT-J.



