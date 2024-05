A gennaio è stato svelato che Thom Yorke ha composto la colonna sonora del film Confidenza di Daniele Luchetti, una trasposizione dell’omonimo romanzo di Domenico Starnone, che è nelle sale italiane dal 24 aprile.

XL Recordings ha annunciato il 26 aprile che la colonna sonora di Confidenza di Thom Yorke è uscita in digitale mentre il vinile e il CD seguiranno il 12 luglio. E’ stato presentato in anteprima il video musicale del singolo Knife Edge con la sequenza del film interpretato da Elio Germano e Federica Rosellini riadattata dall’editor Ael Dallier Vega, e una traccia b-side intitolata Prize Giving. Il brano introduttivo della colonna sonora, The Big City, di grand impatto e atmosfera, lunghissima melodia di 7.27 minuti strumentale e suggestiva, è stato anticipato da Yorke a febbraio all’interno della sua playlist per i The Smile per la serie BBC 6 Music Artist in Residence.

Prima di Confidenza, Thom Yorke aveva lavorato per un altro regista italiano, per il remake di Suspiria di Luca Guadagnino del 2018, con il brano Suspirium che ha ricevuto una nomination ai Grammy per Best Song Written for Visual Media.

In quell’occasione, la musica elettro-onirica di Thom Yorke sempre dai toni inquietanti e controversi, aveva funzionato perfettamente per il desiderio di Guadagnino di girare un film di orrore, tensione, e bellezza fisica.

Adesso, quella musica onirica, raffinazione estrema della ricerca che anche come Radiohead Thom Yorke ha portato negli ultimi dischi della band, allontanandosi di netto dal rock originario, si ritrova anche in questa nuova colonna sonora, di cui il pezzo più propriamente canzone è proprio Knife Edge, con pianoforte e voce, mentre Letting Down Gently vede comparire i sax in un contesto di atmosfera rilassata e solare. E’ tuttavia solo una pausa, perché i temi e ambientazioni thriller del film, tutto raccolto intorno al tema di un segreto inconfessabile, impongono a Thom atmosfere cupe e introverse, come in In The Trees, e soprattutto in Prize Giving, dove i sax ricompaiono, stavolta per inquietare e incalzare, così come negli organi e nel falsetto esasperato di Four Ways in Time, in cui il crescendo del ritmo fino a metà pezzo è veramente inquietante.

Come quella di Suspiria, anche Confidenza è stata prodotta da Sam Petts-Davies, tutt’altro che nuovo alle collaborazioni con Yorke, visto che hanno lavorato insieme anche per l’ultimo disco dei The Smile, Wall Of Eyes. Non solo, in Confidenza Petts-Davies e Yorke lavorano ancora con la London Contemporary Orchestra insieme a un ensemble jazz che comprende Robert Stillman e il membro dei The Smile Tom Skinner, ensemble che emerge nella sua maestria jazz soprattutto nel pezzo di chiusura On the Ledge.

Nella carriera solista di Yorke, (che ormai sembra interessargli più dei Radiohead, se contiamo i The Smile come progetto semi-solista) si contano anche nel 2019 il contributo al musical Motherless Brooklyn di Edward Norton e nel 2022 i due brani originali per il finale di serie di Peaky Blinders. Occasione per i fan italiani di ascoltare i brani più significativi (puramente di accompagnamento alle immagini e quindi difficili da commentare anche per la loro brevità sono Confidenza, Nosebleed Nuptials, Bunch of Flowers, A silent Scream) di questa colonna sonora, oltre che ovviamente seguirli nel loro luogo originale, ovvero al cinema, potranno essere le tappe del tour dei The Smile per Wall of Eyes, in Europa a giugno e la tappa in Italia il 22 giugno al Medimex di Taranto, il 23 e il 24 giugno al Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.



