I Fat Dog pubblicano il loro album di debutto, intitolato “WOOF“, il 6 settembre tramite la Domino Records, dopo l’uscita del loro straordinario singolo di debutto “King Of The Slugs” e del suo fondamentale seguito “All The Same” mentre da alcuni giorni è disponibile sul Youtube il terzo estratto dal titolo Running.

Il quintetto di South East London ormai è noto per i suoi caotici live che il tastierista della band Chris Hughes ha motivato così: “attualmente molta musica è molto cerebrale e la gente non la balla. La nostra musica è l’esatto opposto della musica pensante”.

I tre singoli condivisi negli ultimi mesi infatti dimostrano il piglio aggressivo del loro sound di cui il frontman Joe Love ha detto: “La musica è così al sapor di vaniglia e non mi piace quella “sterililizzata” e anche questo nostro album lo è ma solo rispetto a quello che ho in testa e pensavo che sarebbe uscito un disco più incasinato.“

La band di South London è attualmente considerata la next big thing del circo indie e lo dimostra anche il fitto calendario di live che tra maggio e novembre li porterà a suonare per oltre sessanta date. Durante questo lungo tour si esibiranno anche in Italia e precisamente a inizio agosto all’Ypsigrock Festival di Castelbuono in Sicilia e successivamente a metà settembre al Poplar festival di Doss Trento, una caratteristica collina in provincia di Trento.



https://fatdogfatdogfatdog.com/

https://www.instagram.com/fatdogfatdogfatdog_/

https://www.facebook.com/fatdogfatdogfatdog