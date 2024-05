I Grateful Dead hanno annunciato un’edizione Deluxe per il 50° anniversario di From The Mars Hotel del 1974.

Verrà pubblicata il 21 giugno dalla Rhino, questa edizione Deluxe è composta da 3CD oltre alla release digitale, e contiene un’edizione rimasterizzata dell’album originale arricchita con due demo dell’epoca e un concerto completo e inedito del tour del 1974 a supporto dell’album.

Di seguito potete ascoltare una demo di “Wave That Flag” – la canzone che divenne “U.S. Blues”.



Oltre all’edizione Deluxe per il 50° anniversario, il 21 giugno uscirà una rimasterizzazione dell’album originale come singolo LP in vinile nero da 180 grammi, vinile rosa neon in edizione limitata, vinile personalizzato “Ugly Rumors” in edizione limitata in esclusiva su Dead.net. e un disco illustrato sullo zootropio.



The tracklisting is:



Disc 1

U.S. Blues

China Doll

Unbroken Chain

Loose Lucy

Scarlet Begonias

Pride Of Cucamonga

Money Money

Ship Of Fools

Bonus Tracks

China Doll (Demo)

Wave That Flag (Demo)



Disc 2

Live From the University of Nevada, Reno, May 12, 1974

Sugaree

Mexicali Blues

Tennessee Jed

Jack Straw

Brown-Eyed Women

Beat It On Down The Line

China Cat Sunflower>

I Know You Rider

El Paso

U.S. Blues

Greatest Story Ever Told

It Must Have Been The Roses

Me And Bobby McGee

Disc 3

Live From the University of Nevada, Reno, May 12, 1974

Deal

Around And Around

Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo

Truckin’>

The Other One>

Row Jimmy

Big River

Ship Of Fools

Sugar Magnolia