Joan of Arc, trio di Chicago nato dalle ceneri dei Cap’n Jazz, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo cofanetto intitolato A Window & a Mirror. La release, che uscirà il 12 luglio tramite Joyful Noise Recordings, comprende cinque album della band: A Portable Model Of; How Memory Works; Live in Chicago, 1999; The Gap, So Much Staying Alive e Lovelessness più un 7″ che prende il nome dal soprannome originale della band (Red Blue Yellow), e ancora un boook con copertina rigida di 132 pagine. Il tutto sarà confezionato in una scatola di legno personalizzata firmata da Tim Kinsella, leader della band. L’ultimo album del gruppo risale al 2020 con Tim Melina Theo Bobby.



