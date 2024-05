La label pisana Area Pirata presenta l’album di debutto dei Death Wishlist, quintetto toscano formato da Cosimo Crott (ex Tornatdo/Tutleback) alla voce, jacopo Giannetti (ex Peawees/Creepmouse) alla chitarra, Leonardo Tome al basso (ex Tornado/Id3alspleen), Andrea Marchetti (chitarra) e Gianfilippo Mei (batteria). “You Are Next” nelle sue dieci tracce presenta un calibrato mix punk ’77 (Buzzcocks) e Hi-Energy Rock’n’Roll di scuola scandinava (Backyard Babies/The Hellacopters) e sono state registrate live in studio per catturare al meglio l’energia della band, affinata nei mesi precedenti nei concerti tenuti in giro per l’Italia. L’idea di fondo che ha dato vita a questa nuova formazione è stata quella di mantenere l’aggressività e l’energia del punk rock classico, aggiungendo strati di melodie per dare risalto ai testi composti da Cosimo Crott che parlano di esperienze personali, una visione critica della politica del nostro Paese e dei personaggi che la popolano (forse quelli che hanno ispirato il moniker della band?), senza disdegnare una critica alla religione intesa come psicosi dei nostri tempi.

I brani sono grintosi e suonati tutti senza mettere mai mettere il piede sul freno, dalla doppietta di brani posti in apertura “Get Bored” e “Life Is A Gamble” dal sapore molto british, a quelli che rimandano più all’hardcore melodico californiano “Scumbag In White” passando per la Scandinavia di “Your Ego In Total Control”, uno di brani più riusciti del lotto, il disco si lascia ascoltare con piacere e scorre velocemente non facendo patire la mancanza di originalità, ma questo non rappresenta un difetto, visto che suonare un po’ retrò è una vera dichiarazione d’intenti. In definitiva si tratta di un buon disco d’esordio realizzato da musicisti navigati e innamorati perdutamente del buon vecchio rock’n’roll stradaiolo.



https://www.deathwishlist.it/

https://www.areapirata.com/prodotto/death-wishlist-you-are-next/

You Are Next by Death Wishlist