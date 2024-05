Beabadoobee, cantante filippino-inglese, ha annunciato il suo terzo album dal titolo This Is How Tomorrow Moves, in uscita il 16 agosto tramite etichetta Dirty Hit. Questo terzo album è il seguito di Beatopia del 2022 ed è stato prodotto da Rick Rubin.

“Adoro questo album“, dice la cantante “Sento che mi ha aiutato molto più di ogni altra cosa a navigare in questa nuova era, questa nuova comprensione di dove mi trovo. Immagino che si tratti della mia crescita in quanto donna. Penso di essere più consapevole delle mie azioni e matura in queste canzoni“, per poi aggiunge: “Nei miei dischi precedenti, cantavo costantemente della mia reazione verso le azioni degli altri, come dare la colpa agli altri. Ora accetto che ci sia anche l’inevitabilità della mia colpa. Che si tratti di traumi infantili o di problemi relazionali, per ballare bisogna essere in due”.

La prima traccia estratta s’intitola “Take a Bite” e la cantante la descrive così: “Mi sento introspettiva riguardo ai miei pensieri e al mio modo di vivere malsano. Trovo conforto in luoghi familiari come nel caos e si riflette nella mia vita, soprattutto nelle relazioni. Ed è proprio attingendo a questa parte del mio cervello che salto direttamente al pensiero più negativo e caotico mai conosciuto dall’uomo e lo trasformo nella mia realtà.”



https://www.beabadoobee.com/

https://www.facebook.com/radvxz/

https://www.instagram.com/radvxz