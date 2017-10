E’ da parecchio che i The B-52s non si cimentano con lavori in studio di registrazione, delegando il grosso dell’attività alle esibizioni dal vivo.

Una delle loro componenti storiche, Cindy Wilson, ha quindi preso la palla al balzo, facendo tutto da sola. Il 1°Dicembre, via Kill Rock Stars, uscirà Change, il suo debutto da solista.

Al disco hanno collaborato alcuni musicisti di Athens(la città natale della nostra) come Ryan Monahan, Lemuel Hayes, Suny Lyons (nell’occasione anche produttore dell’album) e Marie Davon.

In scaletta, tra l’altro, figureranno due cover, Things I’d Like to Say dei New Colony Six e Brother degli Oh-Ok.

Sempre un paio gli estratti resi sinora disponibili No One Can Tell You e Mystic che trovate più in basso. Buon ascolto.

La tracklist:

1 People Are Asking

2 Stand Back Time

3 No One Can Tell You

4 Change

5 Mystic

6 Things I’d Like to Say

7 Sunrise

8 On the Inside

9 Brother

10 Memory

www.cindywilsonb52s.com

www.facebook.com/CindyWilsonMusic