Future Island nuovo album su 4AD e grande evento live streaming.

I Future Islands il 9 ottobre pubblicheranno il nuovo album As Long As You Are in uscita il 09 ottobre su label 4AD.

La synth-pop band di Baltimora ha da poco rilasciato il singolo “Moonlight”, una canzone d’amore. Parla di quando ti concedi totalmente ad un’altra persona e hai paura che i sentimenti non vengano ricambiati – “here’s my heart, don’t break it.” Si tratta di parlare della propria depressione a quella persona che ti capisce e ti ama lo stesso – “We just lay in bed all day, I couldn’t see, I’d see a cloud in my arms, and if I asked you would you say, it’s only rain, nothing more.”

In occasione dell’uscita del sesto album i Future Islands si esibiranno per un evento in streaming mondiale. “A Stream of You and Me” verrà girato in Maryland e vedrà la partecipazione del light artist Pierre Claude (The Strokes, Phoenix, Gesaffelstein). L’esibizione verrà diretta da Michael Garber (Phoenix, Bon Iver, Kamasi Washington).

futureislands.ffm.to/aslongasyouare

futureislands.com

As Long As You Are Tracklisting

1. Glada

2. For Sure

3. Born In A War

4. I Knew You

5. City’s Face

6. Waking

7. The Painter

8. Plastic Beach

9. Moonlight

10. Thrill

11. Hit The Coast

fonte: com. stampa