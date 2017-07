Litfiba, Villafranca di Verona – 23.07.2017

Foto di: Cesare Veronesi In questa gallery: Litfiba

I Litfiba hanno portato il loro “Eutopia Tour” il 23 luglio al Castello Scaligero, inondando il grande palco a cielo aperto del loro rock e della loro unica energia.

In scaletta non mancheranno i grandi successi del passato e l’ultimo album “Eutopia”, dal quale sono già stati estratti tre singoli, “L’impossibile”, “Straniero” e “Maria Coraggio”, in rotazione radiofonica dal 10 marzo.

Gallery a cura di Cesare Veronesi.