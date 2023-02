Dopo l’acclamato secondo album uscito l’anno scorso, Stumpwork, i londinesi Dry Cleaning annunciano Swampy, un nuovo EP compost da due brani inediti, remix e demo, in uscita l’1 marzo in digitale e cassetta edizione limitata per la label 4AD. Il quartetto ha condiviso due nuovi brani, ‘Swampy’ e ‘Sombre Two’ di cui dicono: “Queste due canzoni sono state registrate durante le sessioni di Stumpwork. Hanno in comune un’atmosfera polverosa, desolata e spaziale. Alla vigilia di questa uscita siamo stati in tour nel sud-ovest degli Stati Uniti, dove queste canzoni si sentono a casa nel paesaggio arido e marziano del deserto dell’Arizona.”

Su Swampy sono presenti anche i remix di Charlotte Adigéry & Bolis Pupul e di Nourished By Time, che ha suonato in supporto ai Dry Cleaning nel loro recente tour in Nord America. Oggi comincia il loro tour in UK e Europa e i biglietti sono adesso in vendita.

fonte: com. stampa