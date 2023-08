Corinne Bailey Rae annucia il nuovo album Black Rainbows. Ascolta.

Corinne Bailey Rae ha annunciato l’uscita del nuovo album ‘Black Rainbows’, atteso il 15 Settembre per Thirty Tigers.

Il nuovo album si ispira ai lavori dell’artista Theaster Gates.

Il primo singolo ‘New York Transit Queen’ è uno sguaiato urlo riot grrl e punk-rock. Un brano singolare nella carriera della nota cantante americana, differente dai toni soul e r&b a cui ci aveva abituati in passato. Il singolo è il tributo di Corinne alla personale di Theaster Gates presso lo Stony Island Arts Bank di Chicago.

“Sapevo quando ho varcato quelle porte che la mia vita era cambiata per sempre – racconta Corinne Bailey Rae. Incontrare Theaster Gates, interagire con la sua arte ha cambiato il modo in cui penso a me stessa come artista e quali possono essere le possibilità del mio lavoro. Questa musica è arrivata attraverso la vista e mentre stavo guardando i lavori di Theaster Gates sono apparse canzoni e suoni” – Corinne Bailey Rae