Bill Ryder-Jones tornerà a pubblicare materiale inedito con il suo quinto album dal titolo Iechyd Da che uscirà il 12 gennaio 2024. per Domino. Iechyd Da – recita la presentazione – è un disco che affonda le sue radici nell’amore, nella perdita, nel dolore, nell’angoscia e spesso in una profonda oscurità, ma anche in un disco che spesso finisce in luoghi di profondo disagio. bellezza, speranza e gioia. “Adoro questo album”, dice Bill, “non ero così orgoglioso di un disco dai tempi di A Bad Wind Blows in My Heart”.



Il suo primo nuovo disco in cinque anni, Iechyd Da è anche il suo LP più ambizioso fino ad oggi. Splendidamente prodotto, ricco di portata, a volte gioioso, grandioso e travolgente, altre volte straziante, intimo e tenero. “È il disco che ho prodotto di più”, aggiunge Ryder-Jones, che dai suoi studi Yawn a West Kirby ha recentemente prodotto artisti del calibro di Mick Head, Gerry Love e Saint Saviour. “Fondamentalmente sono di nuovo io che vado avanti con me stesso, ma questa volta sono un po’ più competente come produttore.”

