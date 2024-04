Good News for People Who Love Bad News, il quarto album dei Modest Mouse prodotto da Dennis Herring, questo mese compie 20 anni e, per festeggiare, la band ristampa l’album per il suo anniversario. A curare l’uscita è la Legacy Recordings. L’edizione digitale, con novità che ampliano i contenuti dell’album, uscirà il 5 aprile, seguita poi da una ristampa in vinile che vedrà la luce il 17 maggio.

La nuova edizione di Good News for People Who Love Bad News presenta remix di Poolside, Justin Raisen, Andrew VanWyngarden degli MGMT e altri. La confezione del vinile include anche un nuovo booklet di otto pagine. Ascolta il nuovo remix di Poolside di “Ocean Breathes Salty”.

I Modest Mouse hanno pubblicato il loro ultimo album, The Golden Casket, nel 2021 e il prossimo maggio saranno in tour con Pixies e Cat Power.



Good News for People Who Love Bad News (20th Anniversary Expanded Edition):

01 Horn Intro

02 The World at Large

03 Float On

04 Ocean Breathes Salty

05 Dig Your Grave

06 Bury Me With It

07 Dance Hall

08 Bukowski

09 This Devil’s Workday

10 The View

11 Satin in a Coffin

12 Interlude (Milo)

13 Blame It on the Tetons

14 Black Cadillacs

15 One Chance

16 The Good Times Are Killing Me

17 The World at Large (Enough Love to Kill Us All Remix)

18 Float On (Dan the Automator Remix)

19 Ocean Breathes Salty (Poolside Remix)

20 Bury Me With It (Jacknife Lee Remix)

21 Bukowski (Congleton / Godbey Remix)

22 The View (Andrew VanWyngarden Remix)

23 One Chance (Dennis Herring Remix)

24 The Good Times Are Killing Me (Justin Raisen Remix)