The Folk Implosion, Lou Barlow riporta alla luce la sua vecchia band.

The Folk Implosion, il progetto musicale recentemente riattivato di Lou Barlow e John Davis l’8 settembre su Domino pubblicherà Music For KIDS, una ristampa deluxe delle loro composizioni originali che hanno fatto da colonna sonora al film cult del 1995 di Harmony Korine e Larry Clark.

Quasi 30 anni dopo l’uscita di Kids, Music For KIDS raccoglie per la prima volta tutte le canzoni che il duo ha scritto per il film, rimasterizzate di recente, incluse le B-side e brani inediti. Molti saranno disponibili sui servizi di streaming per la prima volta da molto tempo, inclusa la canzone più famosa della band, il singolo a sorpresa nella Top 40 “Natural One“. L’album aggiunge anche remix di UNKLE (James Lavelle e DJ Shadow) e Dust Brothers e una versione strumentale di “Nothing Gonna Stop”.

The Folk Implosion condivide anche un video dal vivo del brano, registrato nel marzo di quest’anno presso gli studi Fidelitorium Recordings di Mitch Easter nel North Carolina. Barlow e Davis sono affiancati nella performance da Alex Lazara, Dariush Mirsajedin e James Phillips.

