I pionieri dell’industrial inglese salutano il Nord America e l’Europa con un tour evento e un nuovo disco dal vivo. Ecco tutti i dettagli sull’album e le tappe autunnali.

Il verdetto è amaro, ma il viaggio sarà memorabile. I Cabaret Voltaire, colonna portante della scena industrial e post-punk mondiale, hanno ufficialmente svelato le carte per il loro commiato. Non solo nuove date che estendono il già annunciato tour finale, ma anche la pubblicazione di un live album che promette di cristallizzare la potenza del loro ritorno sulle scene.



Le tappe salienti per i fans europei e in particolar modo italiani, visto che il tour non arriverà nel Bel Paese, sono: 2 giugno a Berlino, 5 giugno a Parigi, 18 giugno al Sonora di Barcellona e il 22 ottobre a Londra presso il Roadhouse. Ma il tour è esteso e toccherà ben 39 città.



Il 22 maggio segnerà una data importante per i collezionisti e gli appassionati del suono d’avanguardia. Uscirà infatti “But What Time Is It Really?”, un album live che cattura l’essenza dei concerti tenuti nel Regno Unito durante il 2025.

Il disco vede la formazione composta dai membri fondatori Stephen Mallinder e Chris Watson, affiancati dai fedelissimi Eric Random e Oliver Harrap. Un quintetto (o quartetto) che ha riportato in vita i ruggenti anni d’oro con uno sguardo proiettato al futuro.

La tracklist in vinile conterrà 10 perle del loro repertorio, spaziando dall’urlo primordiale di “Nag Nag Nag” alla tensione politica di “Crackdown”, passando per le atmosfere più accessibili di “Do Right”. Per gli amanti del formato compatto, la versione CD offrirà un bonus sostanzioso con sei tracce aggiuntive, trasformando l’ascolto in un’immersione totale nella loro discografia.

C’è però una variazione in formazione che merita di essere sottolineata: Chris Watson non sarà purtroppo della partita per questa tranche di concerti. Tuttavia, a coprire le sue parti elettroniche ci penserà Tara Busch, talentuosa mente del progetto ISM, pronta a portare una nuova linfa vitale sui palchi americani senza tradire lo spirito del gruppo.

https://www.facebook.com/CabaretVoltaireOfficial