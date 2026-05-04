Dopo cinque anni di silenzio, la band capitanata da Amy Lee annuncia il sesto album. L’uscita è fissata per il 6 giugno, ma il primo estratto è già una tempesta emotiva.

Ci sono ritorni che non aspetti, e altri che senti arrivare come un’onda prima della tempesta. Gli Evanescence hanno scelto la via più drammatica e suggestiva per annunciare il nuovo album, ‘Sanctuary’, in arrivo il 6 giugno via BMG. A distanza di cinque anni da ‘The Bitter Truth’ (2021), la band dell’Arkansas torna con un lavoro che promette di essere un vortice di oscurità e redenzione.

Il primo assaggio è la traccia d’apertura ‘Who Will You Follow’, un pezzo che si riallaccia al DNA più puro del gruppo: la voce eterea e potente di Amy Lee si scaglia contro un muro di chitarre ferocemente dinamiche.

“What have you done to me / You drain the life out of me till I don’t know myself / When all your faith in reality fades away / Who will you follow”, canta l’artista, trasformando il brano in un’invocazione esistenziale a metà tra l’inno gotico e il grido di ribellione.

Dietro il banco di produzione, un trio di fuoco: Jordan Fish (ex Bring Me The Horizon), Zakk Cervini (già con Spiritbox e Yungblud) e Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush). Un team che ha contribuito a plasmare anche il resto del disco, rendendo ‘Sanctuary’ un crogiolo di esperienze sonore.

Lee racconta senza filtri il lungo parto dell’album:

“Questo disco è stato in lavorazione per oltre tre anni. Ascoltandolo tutto d’un fiato, prima di rilasciarlo al mondo, sono immensamente orgogliosa di ogni singolo secondo. È stato il mio sfogo per tutto ciò che sentivo sbagliato e fuori controllo, ma anche un modo per accendere la speranza attraverso la musica. Sono ossessionata. Non vedo l’ora che i fan lo ascoltino.”

L’album sarà disponibile in formato digitale, CD standard e deluxe, box set limitato, e in vinile 2LP dal 4 settembre. I preordini sono già aperti.



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