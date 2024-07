Sono già vent’anni dall’uscita di Two Way Monologue il secondo album di Sondre Lerche. Il cantante norvegese ha appena annunciato una ristampa deluxe per celebrare il ventennale e lo farà anche dal vivo con alcune tappe celebrative negli Stati Uniti dove sarà accompagnato da una sezione d’archi. Per tale occasione condivide il brano “You Are Impossible“.

Sondre traccia un bilancio in occasione di questo anniversario tracciando una linea tra gli album Two Way Monologue fino all’ultimo Avatars of Love, in sostanza dice: “La mia impressione immediata nel risentire Two Way Monologue conferma le affinità tra il passato e il presente ma mettendomi nella condizione di sentirmi libero e ad un altro livello di espressione nella musica“.

L’11 ottobre ci sarà la prima edizione in vinile dalla stampa del 2004 ampliata in un doppio LP con l’album originale diviso su tre lati, con il quarto contenente due versioni di canzoni nuove che Lerche ha però scritto all’epoca ma che non registrò mai (“You Are Impossible”, “September Something”) e due brani inediti (“Rejection #5” ft. Martin McAloon dei Prefab Sprout, “Weakest Spot” ). L’edizione digitale aggiunge quattro demo e le prime versioni dei brani dell’album.

Sondre suonerà tre date negli Stati Uniti per celebrare Two Way Monologue dove sarà accompagnato da un quartetto d’archi: Le Poisson Rouge di New York il 12 ottobre; la Old Town School of Folk Music di Chicago il 15 ottobre; e il Barnsdall Gallery Theatre di Los Angeles il 18 ottobre per poi volare in Giappone a novembre e chiudere a Londra con un solo show il 12 dicembre.

