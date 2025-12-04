In un annuncio sottotraccia che ha subito fatto vibrare la rete, il National Gallery of Iceland ha rivelato che Björk è attualmente al lavoro su un nuovo album inedito. La notizia è emersa in occasione della presentazione di “Echolalia”, la mostra personale dell’artista in programma per il Reykjavík Arts Festival a partire dal 30 maggio 2026.

Secondo quanto riportato dalla galleria, una delle tre installazioni immersive di Björk conterrà “un nuovo lavoro basato sulla musica del suo prossimo album, attualmente in fase di sviluppo”. Il festival, in una dichiarazione più dettagliata, ha aggiunto: “La prima sala presenterà una nuova installazione con musica che emerge dal prossimo album di Björk. Questo invita gli ospiti a esplorare il prossimo capitolo della ricerca dell’artista, dove trasformazione e collaborazione sono al centro”.

La mostra, che vedrà Björk affiancata dalla retrospettiva “Metamorphlings” del suo storico collaboratore James Merry, promette di essere un viaggio multisensoriale nel cuore del suo processo creativo. Le altre due installazioni, dal forte impatto emotivo e biografico, si intitolano “Ancestress” – dedicata alla madre scomparsa – e “Sorrowful Soil”, descritta come “una triste poesia ambientata in una valle remota d’Islanda, che appare come una sorta di pellegrinaggio di musicisti e ballerini”, tra cui lo stesso figlio di Björk, Sindri Eldon.

Mancano dettagli specifici sul sound e sulla data di uscita del disco, ma l’annuncio conferma che l’icona sperimentale islandese è immersa in una nuova, fertile fase produttiva. L’album, ancora senza titolo, prenderà forma inizialmente nell’ambiente artistico della mostra, offrendo ai visitatori un’audizione pionieristica e un’anticipazione di ciò che verrà.

Il 2026 si prospetta quindi come un anno cruciale per Björk, ponendo le basi per quello che sarà il seguito di “Fossora” (2022). Un nuovo capitolo che, fedele al suo spirito, nasce dall’intreccio di arte visiva, performance e ricerca musicale estrema.



