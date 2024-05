L’ex enfant prodige, accostato addirittura a Brian Wilson per la sua genialità nel produrre, Keigo Oyamada aka Cornelius torna con il suo ottavo album in carriera. La sua storia inizia nei 90 con il gruppo rock giapponese Flipper’s Guitar per raggiungere nel ’97 una certa notorietà con l’album Fantasma pubblicato dalla Matador records. Il suo sound definito Shibuya kei è fatto di musica sperimentale a cavallo tra elettronica e suoni e melodie anni 60 per un mix di avant pop. Cornelius oggi annuncia il nuovo album ‘Ethereal Essence‘ che uscirà il 26 giugno tramite Warner Music Japan. L’album include una cover di “Thatness and Thereness” di Ryuichi Sakamoto.

La pubblicazione è anticipata dal singolo “Sketch for Spring“, un titolo che richiama alla memoria Vini Reilly dei The Durutti Column, che il giapponese definisce il suo chitarrista preferito.

“Ho raccolto in questo album canzoni che hanno un aspetto “etereo” che ho prodotto negli ultimi anni”, dice Cornelius. “Nel mondo attualmente ci sono troppe anomalie e la vita sociale è stressante ed io mi sento a mio agio con un mood introspettivo e spirituale.”

Inoltre per il suo trentennale Cornelius farà un tour mondiale dal titolo “Dream world tour” con tappe a maggio in Cina, inizio settembre a Londra ed Amsterdam e poi la terza settimana di settembre in Usa con sei appuntamenti.



Ethereal Essence tracklist:

1. Quantum Ghost

2. Sketch For Spring

3. Heaven Is Waiting

4. Too Much Love For Sauna (Falling Deep)

5. Xanadu

6. Koko

7. Step Into Exovera

8. Forbidden Apple

9. Melting Moment

10. Mind Matrix

11. Windmills Of My Mind

12. Thatness and Thereness – Cornelius Remodel (Ryuichi Sakamoto 2023 tribute cover)