L’omonimo LP di debutto dei Clap Your Hands Say Yeah di Alec Ounsworth compie 20 anni il prossimo giugno e per festeggiarlo hanno annunciato un grande tour nel 2025 in cui lo eseguiranno per intero. Il tour inizierà in Nord America precisamente il 31 marzo a Washington DC e si concluderà con uno spettacolo speciale nella loro città natale il 10 maggio a Philadelphia, e includerà anche live in Europa e Regno Unito a settembre e in Australia e Nuova Zelanda a novembre.

L’album verrà anche ristampato per questo 20° anniversario ed uscirà all’inizio del 2025 per l’etichetta della band tramite Secretly Distribution e hanno ri-pubblicato la versione originale del 2004 di “Heavy Metal“, registrata a Pawtucket, RI’s. “All’epoca ‘Heavy Metal’ doveva apparire insieme a una piccola raccolta di canzoni da utilizzare per un EP da proporre alle etichette“, dice Alec Ounsworth. “Non abbiamo mai pensato che un album fosse possibile in quel momento. Successivamente, durante il mixaggio dell’EP, si è deciso di aggiungere altre canzoni. Questa raccolta finale divenne il primo album.”



https://www.cyhsy.com/

https://www.instagram.com/clapyourhandssayyeah

https://www.facebook.com/clapyourhandssayyeah/