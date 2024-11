Quattordici anni dopo il loro ultimo album tornano i Cake con una una nuova release anticipata dal brano “Billionaire In Space“. La band, che ha annunciato la notizia esibendosi su un montacarichi presso la stazione radio pubblica del Texas KSTX, aveva precedentemente pubblicato il brano “Hold You (Responsible)” inserito nella raccolta Songs For Sex, una compilation di beneficenza di Noise For Now e Artist Rights Alliance. La band durante l’intervista a KSTX ha detto: “speriamo di completare il nuovo album entro la fine dell’anno”. Hanno anche un altro album ma live che sperano di pubblicare presto. Intanto ci sono le prime due live gigs annunciate che sono il prossimo 23 novembre a Chicago e l’11 maggio a Las Vegas.



“Billionaire In Space” segue il triste viaggio che diversi miliardari hanno intrapreso nello spazio (Musk, Bezos, Branson), ignorando le sfide di una Terra afflitta dai cambiamenti climatici nel processo.



La band di Sacramento, capitanata dal cantante John McCrea, è stata relativamente silenziosi da quando hanno pubblicato il loro ultimo album, Showroom of Compassion, nel 2011. Hanno pubblicato un album dal vivo, una raccolta di B-side e demo e un nuovo singolo nel 2018 intitolato “Sinking Ship”.



