Mentre prosegue il suo trionfale tour nordamericano “Who Is The Sky?”, David Byrne, genio indiscusso e frontman storico dei Talking Heads, sta già valutando di trasformare l’odierna esperienza live in un nuovo, atteso progetto cinematografico.

L’artista, come rivelato in un’intervista a Vulture, ha confermato di avere in cantiere l’idea di immortalare lo show, sull’onda del successo ottenuto con “American Utopia“, il film del 2020 diretto da Spike Lee. “Ci sto pensando, vedremo cosa succederà”, ha dichiarato Byrne. “È un tour molto intenso, ma non durerà per sempre”.

Il “Who Is The Sky?” tour si è subito distinto per una carica emotiva e una cura registica fuori dal comune, caratteristiche che ne farebbero un candidato perfetto per una trasposizione cinematografica. Le sorprese non sono mancate fin dal debutto, con Byrne che ha riportato in vita, dopo 19 anni di assenza, il classico “Psycho Killer“. A New York, il palco ha visto anche la partecipazione straordinaria di Hayley Williams dei Paramore, per un duetto su “Hard Times” e sulla loro recente collaborazione “What Is The Reason For It?”.

L’intervista ha svelato anche la meticolosa riflessione di Byrne sull’arte della performance. L’ipotesi di un adattamento dello show per Broadway lo ha portato a ragionare sulle diverse dinamiche tra un pubblico da concerto rock e uno da teatro. “Portare lo show a Broadway e adattarlo a quello che immaginavo essere un ‘pubblico di Broadway’ è stata una sfida“, ha spiegato. “Un pubblico a Broadway vuole essere guidato con delicatezza, vuole che gli si spieghi cosa sta succedendo, cosa rappresenta quello che vede, prima di alzarsi e ballare. È anche un’opportunità per noi di dialogare di più con il pubblico. Voglio iniziare in modo più graduale, per introdurre tutti gli elementi“.

Se l’idea prenderà forma, avremo quindi non solo la documentazione di un tour, ma la traduzione su schermo di un’opera totale, esattamente come è nello spirito di un artista che non smette mai di esplorare e ridefinire i confini tra musica, teatro e cinema.



Intanto il tanto atteso tour estivo di Who Is The Sky? arriva in Europa e toccherà anche l’Italia. Queste le tappe:

23 giugno – Bari, Fiera del Levante

25 giugno – Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

26 giugno – Marostica Summer Festival



Dopo il successo mondiale di American Utopia, Byrne torna con uno spettacolo che unisce scrittura, visione e una nuova dimensione artistica tutta da scoprire.



https://whoisthesky.davidbyrne.com/

https://www.instagram.com/davidbyrneofficial/

https://www.facebook.com/DBtodomundo/

https://davidbyrne.bandcamp.com/music