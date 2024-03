Kamasi Washington, definito il luminare del jazz e membro del collettivo jazz West Coast Get Down, ha annunciato il settimo album Fearless Movement che verrà pubblicato ancora una volta dalla label inglese Young (Beggars Group). Specia guesto dell’album con André 3000, Thundercat, George Clinton e altri.

Il polistrumentista, compositore e bandleader jazz di Los Angeles pubblicherà il seguito di Heaven and Earth del 2018 il 3 maggio e condivide il video del brano “Prologue” che potete ascoltare qui sotto.

Da alcune dichiarazioni rilasciate in questi giorni Washington ha definito Fearless Movement il suo “album dance”, anche se non nel senso tradizionale del termine. “La danza è movimento ed espressione, e in un certo senso è la stessa cosa della musica: esprimere il tuo spirito attraverso il tuo corpo. Questo è ciò che questo album spinge” – ha dichiarato l’artista.

In Fearless Movement troverete molte collaborazioni illustre, oltre ai già citati si elencano: Terrace Martin, Patrice Quinn, BJ the Chicago Kid e D Smoke.

Washington non è nuovo alle collaborazioni allargate, negli anni ha pubblicato diversi progetti con Robert Glasper e Terrace Martin sotto l’etichetta Dinner Party, ha pubblicato Heaven and Earth nel 2018 e un EP chiamato The Choice. Un paio di anni dopo, ha pubblicato la colonna sonora per il documentario di Michelle Obama Becoming.

Il tour a supporto dell’album sarà per ora negli USA e inizierà dal 4 maggio da New York per proseguire a Philadelphia, Toronto, Cincinnati, Detroit, Cichago, St.Paul, Omaha, Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Vancouver, Seattle, Eugene, Portland, Sacramento, Monterey, San Francisco, Santa Cruz, Solana Beach, Mesa, Los Angeles per chiudersi il 31 luglio a Alexandria.



https://www.kamasiwashington.com/

https://www.facebook.com/kamasiw/