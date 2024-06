Torna per la sua 𝟯𝟬ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 il Festival Beat di Salsomaggiore Terme, tra i più longevi e psichedelici della

penisola e al mondo, nato nel 1993. Si svolgerà dal 27 al 30 giugno a in provincia di Parma.

Per quattro giorni i riflettori saranno puntati non solo sulla musica ma anche sulla cultura, sul folklore, sul passato, presente e futuro del sixties-sound, ma sempre attento alle nuove sonorità ed evoluzioni del genere.

Negli anni sul palco del festival Beat sono passati leggende della musica garage come i Sonics, Undertones, Fuzztones e The Bellrays, The Scientists e The Mummies, Allah Las, Ron Gallo, Bee Bee Sea e moltissimi altri.



Non c’è da stupirsi dunque che il Festival sia ormai un punto di riferimento costante per appassionati che arrivano

da ogni parte del mondo per omaggiare i favolosi ’50 e ’60, epoca beat. Gli organizzatori precisano che non è un’operazione nostalgica che guarda esclusivamente al passato, ma un modo per tramandare e aggiornare una cultura, un movimento di stimolante vitalità artistica.



Per questa importante edizione gli eventi, che si svolgono presso l’Arena Parco Mazzini, hanno il seguente programma:

Giovedi 27 Giugno dalle 20 Live:

Giuda – da Roma con riff basici e ampli saturi, la più potente rock’n’roll band italiana sul palco del Beat

Chow, il garage canonico e quello meno canonico, da Bologna portano al Beat la Seattle dell’89

A seguire djset presso Bar Andrè

Venerdi’ 28 Giugno dalle 14 alle 19

Pool Party @ Piscina Leoni

Ore 18.30 @ Winebar Vincanto (Largo Roma, 2)

Presentazioni libri: Riccardo Pedrini “Ordigni. Storia del Punk a Bologna” (Hellnation/Red Star Press), Antonio Baciocchi presenta il suo libro “Quadrophenia. Gli Who e la storia del disco e del film che hanno definito un genere” (Edizioni Inerno4). Modera Luca Frazzi

Dalle 19 Live:

The Ripp-Offs (from USA) – punk rock con asperità lo-fi a creare un genere grezzo, veloce e minimale per la loro

unica data europea

Muck and The Mires (from USA) – garage e rock’n’roll al Beat dalla migliore tradizione di Boston

Los Infartos – il rock’n’roll più grezzo, un garage sporchissimo con venature surf e un approccio punk direttamente dall’Abruzzo

The Sino Hearts (from USA/Austria/China) – punk ’77, pop punk, garage con base a Pechino

Animaux Formidables – con il loro garage minimale pieno di fuzz e una notevole presenza scenica, saranno i protagonisti dei cambi di palco del venerdì

A seguire djset presso Bar Andrè e Bar Bocciofila salsese

Sabato 29 Giugno dalle 14 alle 19

Pool Party @ Piscina Leoni

Ore 18.30 @ Winebar Vincanto (Largo Roma, 2) presentazione libri:

Andrea Valentini “L.A.M.F. La leggenda di Johnny Thunders” (Tsunami) e presentazione dei nuovi numeri delle fanzine “Gimme Danger” e “Tribal Cabaret”. Moderano Gino Delledonne e Luca Frazzi

Dalle 19 Live:

Mooon (from Netherlands) – sixties a 360º, con una predilezione per l’Inghilterra di fine anni Sessanta e per la

California dei Byrds

Ian Kay (from Spain/France) – un suono pop e sofisticato che non dimentica le radici del garage più classico

Movie Star Junkies – da Torino sul palco del Beat con un garage blues e un approccio punk che esce dal garage canonico

Siouxie and the Skunks – bresciani che portano garage e punk con chitarre sferraglianti e improvvise aperture pop psych, ma con un gusto indie

The Sex Organs (from Netherlands/Switzerland) – per i cambi palco del sabato, portano sul palco un rock’n’roll ultrabasico con richiami ai fifties, riff essenziali e ritmica primitiva

A seguire djset presso Bar Andrè e Bar Bocciofila salsese

Domenica 30 Giugno dalle 14 alle 19

Pool Party @ Piscina Leoni

Dalle 21 presso Bar Bocciofila salsese

Live:

Gli Avvoltoi – il beat italiano da Bologna, torna al Festival per trasformare lo show in una festa

The Link Quartet – con il sixties-sound raffinato accompagneranno anche il Beat di quest’anno nella serata di

chiusura

A seguire djset presso Bar Bocciofila salsese



