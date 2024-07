Già ne parlammo qui degli Human Impact, la band noise rock di New York formata dal cantante Chris Spencer dei rifondati Unsane e dal noisemaker Jim Coleman dei Cop Shoot Cop. Il gruppo ha annunciato un nuovo album ma anche una nuova line up. Entrano nella band Jon Syverson dei Daughters alla batteria e Eric Cooper dei Made Out of Babies al basso, e contestualmente annunciano il loro nuovo album dal titolo Gone Dark che verrà pubblicato dalla Ipecac recordings il 4 ottobre. Il primo estratto è “Destroy to Rebuild” che potete ascoltare qui sotto.

“Stavamo tutti cercando qualcosa di più crudo e aggressivo rispetto alle versioni precedenti.” dice Chris Spencer. “C’era un vero desiderio di catturare di più di come erano state le esibizioni dal vivo. Abbiamo avuto tutto il tempo per sviluppare un lavoro completo e coeso unendo insieme le canzoni con pezzi interstiziali, quasi come se fosse un live. Con Gone Dark siamo arrivati ​​a un punto in cui comprendiamo appieno chi siamo come band, quindi è un po’ più concentrato e implacabile”.



https://www.humanimpactband.com/

https://www.facebook.com/humanimpactband

https://www.instagram.com/humanimpactband/

https://humanimpact.bandcamp.com/album/gone-dark-out-oct-4th-2024