Se in ambito rock c’è un gruppo coerente che mai è sceso a compromessi ed è sempre restato fedele a se stesso, sono certamente i Melvins. La band di King Buzzo pubblicherà il 19 aprile, per Ipecac Recordings, il ventinovesimo album dal titolo Tarantula Heart. Anche questa volta hanno collaborato Toshi Kasai e nelle tracce troverete anche Roy Mayorga, su una seconda batteria, e Gary Chester chitarrista dei We Are The Asteroid.

“Il modo in cui abbiamo lavorato per questo album è stato diverso rispetto al nostro solito”, ha dichiarato Buzz Osborne. “Ho chiesto a Dale e Roy Mayorga di suonare insieme a me e Steven su alcuni riff, poi ho preso quelle recording-sessions e ho capito quali parti avrebbero funzionato e ho scritto nuova musica per adattarle. Questo approccio da studio non l’ho mai adoperato; solitamente entriamo in studio a registrare con le canzoni già scritte”. “La maggior parte di Tarantula Heart ha doppie parti di batteria”, aggiunge il batterista Dale Crover. “Roy è un batterista straordinario.”

Mentre il bassista Steven McDonald (anche lui dei Redd Kross), aggiunge : “E’ un album magico, ho contribuito a crearlo senza sapere che stava accadendo. È sicuramente l’album più strano di cui abbia mai fatto parte”.

Il primo singolo estratto dall’album è “Working the Ditch“, che include un video di Jesse Nieminen. Puoi guardarlo qui sotto.



https://www.facebook.com/melvinsarmy