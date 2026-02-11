Nel panorama musicale, dove le sorprese sono rare, arriva un annuncio che accende la curiosità: Tanya Donelly e Chris Brokaw, due pilastri della scena indie rock di Boston rispettivamente membri di band come Belly e Codeine e Come , uniscono le forze per un progetto che è tutto fuorché scontato. Niente distorsioni o ritmi incalzanti, almeno non nel modo a cui ci hanno abituato. Il loro nuovo EP, in uscita ad aprile per Fire Records, è un viaggio a ritroso nel tempo: interpretazioni di musica folk medievale, cantata in latino e inglese di tardo medioevo, arrangiata per voce e chitarra elettrica.

Per chi conosce le loro rispettive carriere – Donelly con le Throwing Muses, le Breeders e il progetto solista Belly; Brokaw con i seminali Come e Codeine – la scelta potrebbe sembrare un azzardo. E invece, osservando meglio, appare come una logica evoluzione. Entrambi artisti che hanno sempre esplorato le sfumature più introspettive e testuali del rock, trovando nella malinconia e nella narrazione i loro punti di forza. Trasporre l’essenza di canti tradizionali secolari attraverso il filtro della chitarra elettrica e di voci esperte non è un semplice esercizio di stile, ma una promessa di risonanza emotiva inedita.

I dettagli sono ancora volutamente scarni: un EP di quattro tracce per una durata totale di 21 minuti, una brevità che sa di concentrato artistico. Ma è sufficiente a immaginare un suono dove l’atmosfera rarefatta dei testi antichi dialoga con le tensioni modulari della sei corde amplificata. Un incontro tra il misticismo del passato e il linguaggio strumentale del presente.

A sancire la serietà dell’operazione, non solo una pubblicazione discografica, ma anche una tournée. La prima data confermata è un appuntamento d’obbligo: il 13 aprile al Le Poisson Rouge di New York, tempio della musica d’autore. Un’altra data annunciata li riporterà alle origini, nel loro habitat di Boston, precisamente il 1 maggio alla First Church di Cambridge – location perfetta, quasi una chiesa laica per un rito musicale fuori dal comune.

Donelly e Brokaw non stanno inseguendo una moda o un facile ritorno al passato attraverso una classica operazione nostalgia. Stanno piuttosto usando la loro cifra stilistica per dare nuova vita a un repertorio dimenticato, sfidando se stessi e le aspettative del pubblico. In un’epoca di produzione musicale spesso frenetica e omologata, questo progetto suona come un atto di coraggio e di pura passione.



