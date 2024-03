Gli Of Montreal pubblicheranno un nuovo album dal titolo Lady on the Cusp. Il diciannovesimo lavoro della indie pop di Athens uscirà il 17 maggio tramite la label Polyvinyl. La band ha contestualmente condiviso il singolo “Yung Hearts Bleed Free” accompagnato da un video diretto da Madeline Babuka Black. Nella clip ritagli di carta sostituiscono le teste umane mentre danzano dietro macchie di vernice e fiori stampati, un cenno stilistico al film d’animazione di Larry Jordan.

Kevin Barnes, band leader e membro del prestigioso Elephant 6 Collective, ha dichiarato che la scrittura del singolo è stata influenzata da Boy Meets Girl di Leos Carax, dal gruppo funk Bootsy’s Rubber Band e dall’acquisto di una Yamaha TG33 e una Kawai K1M. “Volevo creare una canzone da vampiro impettito e sexy che semplicemente andasse avanti e si sentisse rilassata, giocosa e libera”, mentre in merito alle 10 tracce che compongono questo album – continua – “sono influenzate da riflessioni che riguardano il passato e le speranza per il futuro”.

Per quanto riguarda il tour gli Of Montreal inizieranno da Athens il 31 maggio per poi esibirsi in tutti gli Stati Uniti, facendo tappa nelle principali città del paese: Chattanooga, TN; Philadelphia, PA; Brooklyn, NY; .Boston, MA; Hamden, CT,; Rochester, NY; Detroit, MI; St. Louis, MO; Chicago, IL; Wichita, KS; Englewood, CO; Jackson Hole, WY; Boise, ID; Seattle, WA; Portland, OR; Eugene, OR; Roseville, CA; Berkeley, CA; Los Angeles, CA; Phoenix, AZ; Austin, TX; Dallas, TX; Springfield, MO; Nashville, TN; Atlanta, GA; Carrboro, NC; Washington, D.C. . Il tour terminerà il 2 luglio ad Asheville, nella Carolina del Nord. Come support band ci saranno i Godcaster e Tele Novella.



https://www.ofmontreal.net/

https://www.facebook.com/ofmontreal

https://www.instagram.com/of_montreal

Lady on the Cusp:

01 Music Hurts the Head

02 2 Depressed 2 Fuck

03 Rude Girl on Rotation

04 Yung Hearts Bleed Free

05 Soporific Cell

06 I Can Read Smoke

07 Pi$$ Pi$$

08 Sea Mines That Mr. Gone

09 Poetry Surf

10 Genius in the Wind