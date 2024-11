I God Machine erano Jimmy Fernandez, Robin Proper-Sheppard e Ron Austin e negli anni 90 furono gli anticipatori del suono denominato post rock contaminato al metal. La band di San Diego, capitanata da Sheppard, che poi fondò i Sophia, era atipica per quegli anni devoti al grunge dei Nirvana e Pearl Jam.

La loro originalità si dimostrava anche nel decidere di trasferirsi in Europa e lavorare dal vecchio continente tagliando i ponti con l’America. Infatti fu la label, che pubblicava anche i Cure, la Fiction records; a metterli sotto contratto e produrre gli unici due album del gruppo: l’epocale esordio Scenes From The Second Storey nel 1992 e One Last Laugh In A Place Of Dying nel 1994. Ma la fine del loro viaggio avvenne presto a causa di un’aneurismaa che portò alla morte il bassista Jimmy Fernandez decretando la fine del progetto.



Jim Chancellor, capo della Fiction, li descriveva così: “I God Machine sono uno dei gruppi “influencer” più sconosciuti di quello che oggi è conosciuto come post rock/metal. Citando gli elogi di un gruppo di artisti diversi come Tool, Rage Against the Machine, Mogwai, Converge e molti altri”.



Oggi arriva una notizia, ufficiale data dai canali del gruppo: i due album dei God Machine saranno ristampati proprio dalla Fiction e usciranno il 31 gennaio 2025 in formato doppio vinile.



https://www.sophiamusic.net/

https://www.facebook.com/thesophiacollective/

https://www.facebook.com/thegodmachineunofficial/