PJ Harvey pubblica il nuovo film-concerto, “Live From L’Olympia in Paris“. Lo spettacolo è stato registrato durante il primo tour di Harvey dal 2017 a sostegno dell’ album “I Inside The Old Year Dying”. Il film è stato girato il 13 ottobre ed è diretto da Antoine Carlier e girato da Walter Films in collaborazione con Arte Concerts. Contiene una scaletta di 22 canzoni in cui Harvey e i suoi compagni di band suonano il nuovo album per intero, seguito da una selezione dei suoi più grandi successi, tra cui “Down by the Water”, “White Chalk” e altro ancora.

Il film-concerto è stato presentato in anteprima il 6 dicembre sul canale YouTube di Arte Concerts e, secondo i materiali della stampa, “sarà ulteriormente trasmesso sui canali Arte” l’anno prossimo.

Harvey ha grandi piani dal vivo per il 2024, inclusi due show da headliner ai festival di Roskilde e Øya, con apparizioni confermate anche al Primavera Sound e al Flow Festival.



Nel frattempo, suonerà anche in un grande spettacolo al Gunnersbury Park di Londra nell’agosto 2024 con una line-up da lei stessa curata.

“Ho scelto quelli che ritengo siano alcuni degli artisti più interessanti che lavorano oggi“, ha detto riguardo agli artisti di supporto Big Thief, Tirzah e Shida Shahabi. “Con loro spero di poter regalare al pubblico un’esperienza emozionante, rincuorante ed edificante”.



