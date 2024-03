Le Sleater-Kinney hanno appena pubblicato l’EP Frayed Rope Sessions con rielaborazioni di tre canzoni di Little Rope uscito quest’anno per la label Loma Vista. “Say It Like You Mean It” e “Untidy Creature” sono state trasformate in ballate con arrangiamento di archi, mentre la traccia “Hunt You Down” è più orientata al rock: “Abbiamo re-immaginato, e quindi rivisitato, con nuovi arrangiamenti, le nostre canzoni per permetterci di presentarle a noi stesse e al nostro pubblico in una forma diversa. Frayed Rope è un modo di viaggiare attraverso le canzoni che potrebbe portarci a una destinazione diversa.” – ha raccontato la band formata da Corin Tucker e Carrie Brownstein.

Il duo di Olympia ha anche realizzato un mini documentario di 16 minuti e ogni singola canzone è accompagnata da un video che è stato girato in studio mentre la band registrava le versioni alternative.



Frayed Rope Sessions by Sleater-Kinney