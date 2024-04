I Built to Spill per celebrare il trentesimo anniversario del loro secondo album There’s Nothing Wrong With Love (all’epoca pubblicato dalla label Sub Pop) hanno annunciato un tour che inizierà il 9 agosto da Boise in idaho per terminate dopo quarantaquattro tappe il 29 settembre a Sacramento. La band, originaria dell’Idaho, capitanata come sempre da Doug Martsch; durante gli shows suonerà l’album dall’inizio alla fine e e con loro ci sarà il violoncellista John McMahon che era presente nelle registrazioni originali dei brani dell’album.



https://www.builttospill.com/shows

https://www.instagram.com/builttospill/

ph. credit Isabela Georgetti

Built to Spill – 2024 Tour Dates

AUG 9 – BOISE, ID – SHRINE SOCIAL CLUB

AUG 10 – WALLA WALLA, WA – THE MOTOR CO.

AUG 11 – BEND, OR – DOMINO ROOM

AUG 13 – TACOMA, WA – ELKS TEMPLE – SPANISH BALLROOM

AUG 14 – PORTLAND, OR w/ Yo La Tengo – PIONEER COURTHOUSE SQ

AUG 15 – SEATTLE, WA w/ Yo La Tengo – WOODLAND PARK AMPHITHEATER

AUG 16 – SPOKANE, WA – KNITTING FACTORY

AUG 17 – HELENA, MT – LEWIS & CLARK BREWERY COMPANY

AUG 18 – BILLINGS, MT – PUB STATION

AUG 20 – MINNEAPOLIS, MN – FIRST AVENUE

AUG 21 – MILWAUKEE, WI – TURNER HALL BALLROOM

AUG 22 & 23 – CHICAGO, IL – METRO

AUG 24 – ST. LOUIS, MO – RED FLAG

AUG 25 – INDIANAPOLIS, IN – HI-FI ANNEX

AUG 27 – CINCINNATI, OH – BOGART’S

AUG 28 – CLEVELAND, OH – BEACHLAND BALLROOM

AUG 29 – DETROIT, MI – ST. ANDREW’S HALL

AUG 30 – PITTSBURGH, PA – MR. SMALL’S

AUG 31 – ASBURY PARK, NJ – ASBURY LANES

SEP 1 – PORTLAND, ME – STATE THEATRE

SEP 3 – NORWALK, CT – DISTRICT MUSIC HALL

SEP 4 & 5 – BOSTON, MA – PARADISE

SEP 6 – PHILADELPHIA, PA – FRANKLIN MUSIC HALL

SEP 7 – NEW YORK, NY – WEBSTER HALL

SEP 9 – WASHINGTON, DC – 9:30 CLUB

SEP 11 – CARRBORO, NC – CAT’S CRADLE

SEP 12 – CHARLESTON, SC – MUSIC FARM

SEP 13 – ASHEVILLE, NC – GREY EAGLE

SEP 14 – ATLANTA, GA – VARIETY PLAYHOUSE

SEP 16 – NASHVILLE, TN – BROOKLYN BOWL

SEP 17 – MEMPHIS, TN – GROWLERS

SEP 18 – DALLAS, TX – GRANADA THEATER

SEP 19 -AUSTIN, TX – EMPIRE

SEP 20 – OKLAHOMA CITY, OK – TOWER THEATRE

SEP 21 – OMAHA, NE – THE WAITING ROOM

SEP 22 – DENVER, CO – OGDEN THEATRE

SEP 24 – PHOENIX, AZ – CRESCENT BALLROOM

SEP 25 – SAN DIEGO, CA – BELLY UP

SEP 26 – LOS ANGELES, CA – THE BELLWEATHER

SEP 27 & 28 – SAN FRANCISCO, CA – THE FILLMORE

SEP 29 – SACRAMENTO, CA – HARLOW’S