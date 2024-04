Con grande successo di pubblico e critica, i Drums avevano rilasciato a novembre scorso il loro sesto album Jonny, acclamato subito da riviste come Paper, Alternative Press, Flood, Billboard, Them. Un album intenso, profondamente intimo e autobiografico, un concept album che parla in prima persona del cantante Johnny Pierce e della sua travagliata infanzia vissuta crescendo in una comunità religiosa simile a una setta a nord di New York che ha seminato ricordi oscuri sulla sua vita e sulle sue relazioni per anni.

Noi lo avevamo recensito e celebrato QUI. Ora The Drums annunciano sempre per la label Anti- l’uscita della versione Deluxe, in cui l’album si estende a ben 21 canzoni, con l’aggiunta del “nuovo” singolo The Impossible, che si aggiunge alle perle come I Want It All, Isolette, Dying, e altre intensissime canzoni che hanno costruito il colore del disco.

“Ho scritto the Impossibile molto velocemente, in poche ore: la canzone voleva essere qui con me – ha dichiarato Pierce – è curioso per me scrivere una canzone sulla devastazione emozionale e le promesse non mantenute, poiché sono attualmente in una storia d’amore che sento completa e piena di significato e profondamente integra. E’come se più vivo la pace, più viene fuori la parte preoccupata di me stesso. Posso solo pensare che il cervello rettiliano dedicato alla sopravvivenza ha scritto questa canzone al posto mio. Sembra che stia tuttora cercando di proteggermi dai traumi emotivi futuri. Non sarebbe invece così bello godere dell’amore mentre lo vivi?”

Già nei precedenti cinque dischi i Drums avevano elettrizzato, influenzato e reinventato l’indie pop a cui si ispirano, sin dalla nascita nel 2008.

In Jonny, il loro capolavoro, la loro tecnica di chitarre pastello e riverberi, sintetizzatori e drum machines si fa unica e assolutamente marcata, profondamente influenzata dai Glasvegas e dal rock anni ’50. Nella versione deluxe compare anche la versione di Dying con il rapper Rico Nasty, e un video musicALE che simula il funerale del cantante con i fans che si raccolgono intorno a Rico.

https://thedrums.com/

https://www.facebook.com/wearethedrums

https://www.instagram.com/thedrumsofficial