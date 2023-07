Shed Seven sono pronti a tornare con il primo album dopo sei anni di assenza.

In arrivo il 12 gennaio 2024 su etichetta Cooking Vinyl, ‘A Matter Of Time‘ segna anche il trentesimo anniversario di attività della band. L’annuncio è accompagnato dal primo singolo ‘Kissing California‘, presentato come un elettrizzante inno estivo che segna l’inizio di una vibrante nuova fase per la band britannica.

Per ‘A Matter Of Time’, i membri principali di Shed Seven – il cantante Rick Witter, il chitarrista Paul Banks e il bassista Tom Gladwin – si sono ricollegati agli album classici che, per primi, li hanno ispirati a formare una band. Il risultato è un disco brillante, esuberante, liberatorio e dall’attitudine rock.

Il trio ha arruolato una nuova formazione per il disco, chiamando il batterista Rob ‘Maxi’ Maxfield (Audioweb) ed il tastierista Tim Willis (Ian Brown). Alla produzione, il vincitore del Grammy, Youth (The Verve, Pink Floyd), al lavoro presso gli El Mirador Studios in Andalusia, Spagna, prima di essere completato al mixer da Cenzo Townshend (Florence + The Machuine, Inhaler).

“Per questo album abbiamo fatto un viaggio nostalgico alle nostre radici, immergendoci nei dischi e nei suoni che hanno acceso la nostra passione alla scrittura di brani alla tenera età di 12 anni. Le influenze di band come The Smiths, R.E.M., U2, Simple Minds, The Cure, Duran Duran permeano ogni nota, rendendola un sincero omaggi a quei tempi amati. Con la massima convinzione, è il disco che abbiamo sempre desiderato creare” afferma Paul Banks.

‘A Matter Of Time’ scorre dal power-pop al punk adrenalinico, fino ad epici brani più classici ed ospiti speciali, tra cui la leggenda di Happy Mondays Rowetta, che contribuisce con fervide voci gospel in ‘In Ecstasy’, Laura McClure dei Revend & The Makers sul folky-pop di ‘Tripping With You’ e Peter Doherty, che duetta con Witter nella drammatica ‘Throwaways’.

Tra i migliori rappresentanti del Britpop, Shed Seven hanno collezionato ben 7 successi nella Top 20, tra cui ‘Going For Gold’, ‘Chasing Rainbows’, ‘Disco Down’ e ‘On Standby’, oltre a 4 album nella Top 10. La loro popolarità è continuata da quando si sono riformati nel 2007 ed il disco ‘Instant Pleasure’ del 2017 ha debuttato all’ottava posizione delle UK Album Chart, il più alto record degli ultimi 18 anni.

www.shedseven.com

https://www.facebook.com/shedseven

fonte: com. stampa